MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tuğba Özay günler sonra sınava şort ve sütyenle gelen kızı hatırlattı! "Her şeyin bir raconu var"

Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumuna beyaz gömlek, siyah sütyen ve kısa şortla gelen bir öğrenci günlerce konuşulmuştu. Tuğba Özay da bu olaydan epey zaman sonra açıklama yapıp gençlerin sokak stiline sitem etti.

Tuğba Özay günler sonra sınava şort ve sütyenle gelen kızı hatırlattı! "Her şeyin bir raconu var"
Kubra Akalın

21 Haziran Cumartesi günü yapılan YKS 2025'te bazı görüntüler çok konuşuldu. Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında sınava siyah sütyen-beyaz gömlek ve siyah şortuyla gelen genç kız kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava giremedi.

Bu genç kızın sınav kıyafeti ise çok eleştirildi. ‘Var Mısın Anlatmaya?’ adlı YouTube programına konuk olan manken Tuğba Özay günler sonra bu genç kız üzerinden gençlerin stilini yargıladı.

Tuğba Özay günler sonra sınava şort ve sütyenle gelen kızı hatırlattı! "Her şeyin bir raconu var" 1

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay “Her şeyin bir dozu var. Geçenlerde üniversite sınavında, o nedir öyle sütyenle orasında şortla…" diyerek tepki gösterdi.

Tuğba Özay günler sonra sınava şort ve sütyenle gelen kızı hatırlattı! "Her şeyin bir raconu var" 2

'SOKAĞA SÜTYENLE ÇIKILMAZ'

"Olmaz her şeyin bir raconu vardır" diyen Özay konuşmasında "Yerine göre olacak her şey. Üniversite sınavına sütyenle, k.çında şortla gidilir mi? Öyle gidilecek yer vardır, gidilmeyecek yer vardır. Sokağa sütyenle çıkılmaz” dedi

Tuğba Özay günler sonra sınava şort ve sütyenle gelen kızı hatırlattı! "Her şeyin bir raconu var" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü çiftin parkta mide bulandıran anları...Ünlü çiftin parkta mide bulandıran anları...
Testo Taylan 13 yaşındaki hayranını darp edince gözaltına alındı!Testo Taylan 13 yaşındaki hayranını darp edince gözaltına alındı!

Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında karar!

Ekrem İmamoğlu hakkında karar!

Gençleri hedefine aldı! "Sütyenle orasında şortla..."

Gençleri hedefine aldı! "Sütyenle orasında şortla..."

Testo Taylan 13 yaşındaki hayranını darp edince gözaltına alındı!

Testo Taylan 13 yaşındaki hayranını darp edince gözaltına alındı!

Şizofreni hastası kadının vahşetinin her satırı kan dondurucu...

Şizofreni hastası kadının vahşetinin her satırı kan dondurucu...

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı

Kamu işçisi zam bekliyordu! Hükümetin üçüncü zam teklifi ortaya çıktı

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

Ali Koç villasını hazırlattı! Dünya yıldızı 72 saat içinde imzaya geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.