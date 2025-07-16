Tuğba Özay günler sonra sınava şort ve sütyenle gelen kızı hatırlattı! "Her şeyin bir raconu var"

21 Haziran Cumartesi günü yapılan YKS 2025'te bazı görüntüler çok konuşuldu. Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında sınava siyah sütyen-beyaz gömlek ve siyah şortuyla gelen genç kız kulağındaki küpeyi çıkaramayınca sınava giremedi.

Bu genç kızın sınav kıyafeti ise çok eleştirildi. ‘Var Mısın Anlatmaya?’ adlı YouTube programına konuk olan manken Tuğba Özay günler sonra bu genç kız üzerinden gençlerin stilini yargıladı.

Manken ve şarkıcı Tuğba Özay “Her şeyin bir dozu var. Geçenlerde üniversite sınavında, o nedir öyle sütyenle orasında şortla…" diyerek tepki gösterdi.

'SOKAĞA SÜTYENLE ÇIKILMAZ'

"Olmaz her şeyin bir raconu vardır" diyen Özay konuşmasında "Yerine göre olacak her şey. Üniversite sınavına sütyenle, k.çında şortla gidilir mi? Öyle gidilecek yer vardır, gidilmeyecek yer vardır. Sokağa sütyenle çıkılmaz” dedi