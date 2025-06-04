Tülin Şahin 'DSÖ'den davet aldım' demişti! Resmi açıklama geldi

Ünlü model Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından konuşma yapmak üzere davet aldığını söylemiş ve şunları dile getirmişti;

“Davet geldiğinde inanamadım. Konuşmamda böbrek hastalıklarını gündeme getireceğim. DSÖ’de sunum yapacak ilk model olmanın gururunu yaşıyorum”

Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel'in haberine göre; Şahin’in açıklaması gerçek değil. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Avrupa Ofisi Medya İlişkiler Sorumlusu Bhanu Bhatnagar’ın yönlendirmesiyle DSÖ Ankara Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Medyada yer alan ve 'ünlü modelin fikir ve projelerini DSÖ sahnesinde paylaşmak üzere davet edildiği' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’deki DSÖ Ülke Ofisi ya da başka herhangi bir DSÖ birimi tarafından Sayın Tülin Şahin’e böyle bir davet yapılmamıştır”