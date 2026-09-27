Talihsiz kaza! Sinan Akçıl Hulusi Akar'ın yüzüne yanlışlıkla çarptı

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Bifest’te Sinan Akçıl sahne aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile şarkıcı Sinan Akçıl arasında küçük bir kaza yaşandı.

Sinan Akçıl, sahneye davet ettiği Hulusi Akar'ın yüzüne yanlışlıkla eliyle çarptı.

Ne olduğunu anlayamayan Akçıl, hemen Akar’ın yanına giderek özür diledi. O anlar kameraya yansıdı. Sinan Akçıl Hulusi Akar arasındaki görüntüler kısa sürede gündem oldu.