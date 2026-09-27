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Talihsiz kaza! Sinan Akçıl Hulusi Akar'ın yüzüne yanlışlıkla çarptı

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Öznur Yaslı İkier

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Bifest’te Sinan Akçıl sahneye çıktı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Şarkıcı Sinan Akçıl arasında sahnede küçük bir kaza yaşandı.

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Bifest’te Sinan Akçıl sahne aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile şarkıcı Sinan Akçıl arasında küçük bir kaza yaşandı.

Talihsiz kaza! Sinan Akçıl Hulusi Akar ın yüzüne yanlışlıkla çarptı 1

Sinan Akçıl, sahneye davet ettiği Hulusi Akar'ın yüzüne yanlışlıkla eliyle çarptı.

Talihsiz kaza! Sinan Akçıl Hulusi Akar ın yüzüne yanlışlıkla çarptı 2

Ne olduğunu anlayamayan Akçıl, hemen Akar’ın yanına giderek özür diledi. O anlar kameraya yansıdı. Sinan Akçıl Hulusi Akar arasındaki görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Talihsiz kaza! Sinan Akçıl Hulusi Akar ın yüzüne yanlışlıkla çarptı 3

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Sinan Akçıl
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