Türk oyuncu Ekin Su, Love Island'a katılır katılmaz kucak dansı yapıp yarışmacıyla öpüştü! Olay anlar

Love Island yarışmasında birinci olarak büyük bir çıkış yakalayan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, yarışma sonrası yurt dışında önemli bir üne kavuştu. Müstehcen anların da yaşandığı yarışmanın yeni sezonuna katılan Ekin Su, daha ilk günden büyük yankı uyandırdı.

Ekin Su geri dönüşü öncesinde yaptığı açıklamada, "Aşk Adası'na tekrar dönmek istiyorum çünkü yolculuğumun başladığı yer orası ve kalbimde özel bir yeri var." demişti.

Ekin Su Aşk Adası'na döner dönmez de hemen aradığı adayı bulmak için harekete geçti.

Özellikle, Love Island’ın salı günü yayınlanan bölümünde Ekin Su Cülcüloğlu ve Curtis Pritchard arasında yaşananlar dikkat çekti. Ekin Su’nun Curtis’e cesurca kucak dansı yapması ağızları açık bıraktı.

Ekin Su ve Curtis’in daha ilk günden adadaki diğer sakinlerden uzak bir köşe bulup keyifli bir an geçirdiği ve tutkulu bir öpücükle sohbetlerini sonlandırdığı anlar da fragmana yansıdı.