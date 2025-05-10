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Türk takipçilerini engellemişti! Sibel Kekilli'ye prestijli ödül

Fatih Akın’ın ‘Duvara Karşı’ filmiyle yakaladığı şöhreti, ‘Game Of Thrones’da hayat verdiği ‘Shae’ karakteriyle pekiştiren Sibel Kekilli, Türklerin kendisine gönderdiği cinsel içerikli taciz mesajları sebebiyle Instagram'da Türkiye'yi engellemişti. Ancak ünlü isim geçtiğimiz aylarda Türkiye engelini kaldırdı. Sibel Kekilli şimdi de Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'na lâyık görüldü.

Türk takipçilerini engellemişti! Sibel Kekilli'ye prestijli ödül
Öznur Yaslı İkier

Almanya'da yaşayan Türk asıllı ünlü oyuncu Sibel Kekilli başarılı kariyeriyle dikkat çekiyor.

Duvara Karşı, Game of Thrones, Karanlık Gece gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli bir süre önce Türk takipçilerin sosyal medya üzerinden attığı taciz içerikli mesajlar yüzünden Instagram hesabına girişleri engellemişti.

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Sibel Kekilli geçtiğimiz aylarda Türkiye engelini kaldırmıştı. Sibel Kekilli şimdi de Baden-Württemberg Eyaleti’nin en yüksek onuru olan Liyakat Nişanı ile taçlandırıldı.

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'Duvara Karşı' filmiyle uluslararası üne kavuşan oyuncuya nişanını, Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti. Kretschman; "Sibel Kekilli, sanat ve aktivizmi birleştiren evrensel bir değer" dedi.

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sibel Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları alanındaki kararlı mücadelesiyle de bu prestijli ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada; "Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

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2017'DE DE NİŞAN ALDI

Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017'de de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.

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Sibel Kekilli
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