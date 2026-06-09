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Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Sessizliğini bozdu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında örnekleri alınan Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, oyuncu Yağmur Ünal ve Volkan Bahçekapılı dahil 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Yağmur Ünal'dan ilk açıklama geldi.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlülerin uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı.

Buna göre Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örnekleri alınan Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, oyuncu Yağmur Ünal ve Volkan Bahçekapılı dahil 10 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu test sonuçlarının açıklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Ünal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Türkan Şoray ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Sessizliğini bozdu 1

'BÜYÜK BİR YANLIŞLIK'

'Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşmadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım.

Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim.'

Türkan Şoray ın kızı Yağmur Ünal uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Sessizliğini bozdu 2

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Türkan Şoray uyuşturucu Yağmur Ünal
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