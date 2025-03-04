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'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti! Danla Bilic gönlünü genç futbolcuya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.03.2025 15:08
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in şimdi de Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkili arasındaki yaş farkı yine dikkatlerden kaçmadı.

'Türkiye'de erkek kalmadı' demişti! Danla Bilic gönlünü genç futbolcuya kaptırdı! Yaş farkı yine dikkat çekti

YouTube'ta çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye sahip olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic 'Türkiye'de erkek kalmadı' demiş ve bu sözleriyle çok konuşulmuştu.

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BOMBA AŞK İDDİASI

Daha önce milli kaleci Doğan Alemdar, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan ve son olarak kendisinden yaşça küçük bir jokeyle birlikte olduğu öğrenilen Danla Bilic yeni bir aşka yelken açtı.

Danla Bilic'in Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gel Konuşalım programında açıklamalar yapan Gazeteci Mehmet Üstündağ ikilinin aşk yaşadığını ve hafta sonunu Batum’da geçirdiklerini söyledi.

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Bu aşk bombasının ardından Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medya üzerinden birbirini takip etmediği görüldü. Taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Danla Bilic
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çok itici bir kız.
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