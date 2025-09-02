Türkiye'de öpüşme ve sevişme sahneleri için yeni uygulama! Beren Saat'i örnek gösterdi

Türkiye’de dizi ve film sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özellikle öpüşme ve sevişme sahneleriyle ilgili yeni bir uygulama devreye alındı. Ekranlarda sık sık tartışma konusu olan bu sahneler artık farklı bir denetim ve düzenleme sistemiyle yönetilecek.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan son yazısında bu konuya değindi. Çalışkan yurt dışında da yaygın olan uygulamaya dair şu ifadelere yer verdi:

"Yakınlık koordinatörlüğü, Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Ece Türkmut Dere, yaşadığı ABD'den gelerek yakınlaşma sahneleri olan yapımlarda görev almaya başladı. Ece Türkmut Dere'nin açıklamalarına göre, Türkiye'deki yapımcılar da yönetmenler de oyuncular da yakınlık koordinatörlüğünden memnun. Yapımcılar, anlaşmazlık durumunda sorunun hemen çözülmesiyle sette zaman kaybı yaşamıyor. Yönetmenler, kendisinin istediği ama oyuncuların istemediği bir yakınlaşma sahnesini bir şekilde kotarıyor. Oyuncular ise kendisini rahatsız edecek sahneyi çekmek zorunda kalmıyor. Oyuncular, bunun yanı sıra Beren Saat'in 'Gecenin Kanatları'nda olduğu gibi tatsız bir sürprizle karşılaşmıyor."

Yakınlık koordinatörleri, setlerde sadece öpüşme ve sevişme sahneleri için görev yapmıyor. Temaslı bütün sahnelerde tarafların rahatsızlığını giderecek sahneler için de çalışmalarda bulunuyor.

BEREN SAAT MAHKEMELİK OLMUŞTU

2010'da çekilen 'Gecenin Kanatları' adlı sinema filminin başrol oyuncusu Beren Saat, sevişme sahnelerinde tuzağa düştüğünü söylemişti. Saat, filmin yapımcısıyla mahkemelik olurken davada şunları söyledi:

"Tam olarak tuzağa düşürüldüm. Bu sahne için bana başrol erkek oyuncuyla bir yakınlaşma sahnesi çekilecek, belden yukarısı çıplak olacak ama sadece sırtını çekeceğiz demişlerdi. Meğer yan tarafa ayna koymuşlar. Rol heyecanı, fark edemedim. Hiç istemediğim görüntüleri kaydetmişler. Bunların kullanılmasına izin vermemiştim."