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Türkiye güzeli Aslı Baş Cennet Koyu'ndaki villada feci şekilde can vermişti! Lüks villa satıldı! Değeri dudak uçuklattı

2003 Türkiye Güzeli Aslı Baş’ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği lüks villa satışa çıktı. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki lüks villanın satış değeri ise dudak uçuklattı.

Türkiye güzeli Aslı Baş Cennet Koyu'ndaki villada feci şekilde can vermişti! Lüks villa satıldı! Değeri dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

2003 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Model Of The World güzellik yarışmasında Türkiye adına yarışıp Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’ndeki Club Flipper Tatil Köyü’nde ünlü turizmci ve iş insanı Ahmet Bayer’in davetlisi olarak lüks villasına tatile gelmişti.

21 Temmuz 2010 tarihi gecesi lüks villanın terasından düşerek feci şekilde yaşamını yitiren Aslı Baş’ın ardından açılan davada Ahmet Bayer ve çocukları Hakan ve Volkan Bayer ile işçi Murat Umirov cinayetten yargılanmıştı.

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Ahmet Bayer ve oğulları hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (43) hakkında da ‘delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak’ suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle yaklaşık 10 yıl süren dava ocak 2020’de sonuçlanarak beraatleri ile sonuçlanmasına karar vermişti.

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LÜKS VİLLA SATILDI

Antalya’da toprağa verilen Aslı Baş’ın ardından Yalıkavak’ın cennet koylarından birinde bulunan yaklaşık 1 dönüm arazi üzerinde 800 metre kullanım alanı olan yüzme havuzlu, saunası, hamamı olan denize sıfır ultra lüks villanın geçtiğimiz hafta içerisinde 15 milyon dolara satıldığı ortaya çıktı.

Lüks villanın yeni sahibi ise Ankaralı iş insanı Eşref Keleş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Miss Turkey
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