Türkiye onun ölümünü konuştu: Şüpheler, sesler, görüntüler... Güllü'nün acı kaybından tam 1 saat önce çekilen video ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) olay öncesi cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü’nün televizyondaki şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuyan Ülkem’in de dans ettiği görüldü.

Olay, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Güllü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinden sonra Güllü'nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda ‘darp’ ve ‘cebir’ izine rastlanmadığı kaydedildi.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNMADI

Pencereden düşmeden önceki son anları evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada birçok iddia detaylı olarak araştırılırken, şarkıcının, alkol veya uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığına dair Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından yapılan incelemenin sonucu da çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edilirken, uyuşturucu veya zehirleyici maddelere rastlanmadı.

KIZI VE OĞLU DA HAZIR BULUNDU

Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Uzmanı, Yüksek Fizik Mühendisi ve Olay Yeri İnceleme Uzmanının da içinde yer aldığı bilirkişi heyeti, Güllü’nün evinde ve düştüğü yerde inceleme yaptı. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı. İnceleme sırasında Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile oğlu Tuğberk Yağız Gülter de evde hazır bulundu. Güllü'nün çocukları yöneltilen soruları yanıtlarken, 3 saat süren inceleme sonrası bilirkişi heyeti olay yerinden ayrıldı.

'OTOPSİDE ALINAN ÖRNEKTE DNA PROFİLİ ÇIKMAMIŞTIR'

Şarkıcının otopsisinde alınan örnekte ise başka bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadı. Ailenin avukatı Rahmi Çelik, “Dosyaya ilişkin olarak ses çözüm, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda bu maddi olayın ortaya çıkacağına inanıyoruz. Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü Hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz” dedi.

TELEVİZYONDA ÇALAN ŞARKIYA EŞLİK EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının düşmeden önce evin salonunda çekilen son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, Tuyan Ülkem Gülter'in televizyonun önünde dans ettiği, olay gecesi evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüldü.

(DHA)

