Turşulu matcha mı? Derin Talu'nun ve izleyenlerin midesi bulandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, kendisiyle özdeşleşen Matcha'yı bu sefer de turşuyla denemeye karar verdi.. Talu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Turşulu matcha mı? Derin Talu'nun ve izleyenlerin midesi bulandı

Defne Samyeli'nin fenomen kızı Derin Talu ne yapsa olay oluyor. TikTok'la hayatımıza hızlı bir giriş yapan ve son olarak uyuşturucu operasyonunda da ifade veren Talu kendisiyle özdeşleşen matcha'yı farklı şekilde denemeye karar verdi.

Turşulu matcha mı? Derin Talu nun ve izleyenlerin midesi bulandı 1

TikTok hesabı oldukça hareketli fakat Derin Talu bu sefer turşulu matcha yaptı. "Kokusu yok tadı ço kötü" diyerek yaptığı şeyden iğrenen Derin Talu "Evde yapmayın" dedi.

Turşulu matcha mı? Derin Talu nun ve izleyenlerin midesi bulandı 2

Midesi bulanan Derin Talu içeceği bir yudumdan fazla içemedi. Sosyal medyada takipçileri de "İzlerken kusacak gibi oldum", "Midem kötü oldu", "İğrenç" yorumlarında bulundu.

Derin Talu
