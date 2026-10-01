MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün ölümüne dair dava: Nur Sultan Ulu adliyede...

Yalova'da geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için gözler mahkemede. Güllü'nün kızının arkadaşı Nur Sultan Ulu Yalova Adliyesi'ne geldi. Güllü'nün oğlu da duruşma için adliyede...

Güllü'nün ölümüne dair dava: Nur Sultan Ulu adliyede...

Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Güllü nün ölümüne dair dava: Nur Sultan Ulu adliyede... 1

4 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Güllü nün ölümüne dair dava: Nur Sultan Ulu adliyede... 2

Tuğberk’in ardından Sultan Ulu da ilk duruşma için Yalova Adliyesi’ne geldi. Davada görgü tanığı olarak yer alan Sultan Ulu’nun, olayla ilgili bildikleri ve tanıklığı duruşmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk duruşma bugün! İşte Güllü'nün kızı için istenen ceza... İlk duruşma bugün! İşte Güllü'nün kızı için istenen ceza...

Davanın ilk duruşması için Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de Yalova Adliyesi'ne geldi. Güllü'nün oğlu sorulara ise yanıt vermedi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tablet Reis de gözaltında! Peş peşe ameliyat olup değiştiTablet Reis de gözaltında! Peş peşe ameliyat olup değişti
Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltındaFenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.