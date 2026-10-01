Güllü'nün ölümüne dair dava: Nur Sultan Ulu adliyede...

Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

4 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tuğberk’in ardından Sultan Ulu da ilk duruşma için Yalova Adliyesi’ne geldi. Davada görgü tanığı olarak yer alan Sultan Ulu’nun, olayla ilgili bildikleri ve tanıklığı duruşmanın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Davanın ilk duruşması için Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de Yalova Adliyesi'ne geldi. Güllü'nün oğlu sorulara ise yanıt vermedi.