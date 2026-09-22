Tuzlu Kahve 4. bölüm 3. tanıtımı olay oldu! Elit bir anda Ela'ya döndü

Yepyeni aile komedisi Tuzlu Kahve bu akşam 4. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis gibi isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan tanıtım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin 4. bölümüne Yasemin Ergene'nin hayat verdiği Elit karakterinin bir anda Ela'ya dönüştüğü ve yıllar sonra Levent'le buluştuğu sahne damga vuracak.

Seneler önce Doktorlar dizisinde Ela ve Levent adlı iki sevgiliye hayat veren ikilinin 18 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelmesi dizi severleri heyecanlandırdı.

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM 3. TANITIM İZLE!

YORUM YAĞDI

Tuzlu Kahve 4. bölüm 3. tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz TT oldu. Dizi için; 'bu sahneyi çok bekledik', 'Hepimiz bu anı bekliyorduk', 'reytingler tavan yapacak', 'Yıllar geçti ama verdikleri o his hiç değişmedi şaşkınım', 'Kimsenin yapamadığı senaryoyu bu dizi yaptı ya gerçekten helal olsun' gibi yorumlar yapıldı.