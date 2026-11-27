Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürerken İsmail Jakobs'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Senegalli futbolcunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında transfer beklentisini artırdı.

JAKOBS'TAN 'GALATASARAY'A HOŞ GELDİN' MESAJI

Galatasaray'da ara transfer dönemi için kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ederken İsmail Jakobs'tan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Senegalli futbolcu, Villarreal'de oynayan vatandaşı Pape Gueye'nin paylaşımına Galatasaray formasıyla hazırlanmış bir görsel üzerinden yorum yaptı.

Jakobs, Gueye'ye sarı-kırmızılı formayı giydirdiği görselin altına "Galatasaray'a hoş geldin" ifadesini yazdı. Bu mesaj kısa sürede taraftarların gündemine oturdu ve transfer iddialarını hareketlendirdi.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Pape Gueye'nin ismi geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray ile anılmıştı. Ancak Villarreal'in Senegalli futbolcu için yüksek bonservis beklentisi nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

BU SEZON 16 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Villarreal formasıyla 16 karşılaşmada görev alırken 3 kez fileleri havalandırdı. İspanyol kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pape Gueye'nin güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.