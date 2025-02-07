Üç Kız Kardeş'in yıldızı Almila Ada evleniyor! Nişandan ilk kareler...

Kırgın Çiçekler, Adı Efsane, Cennet'in Gözyaşları, Bir Deli Rüzgar, Güvercin ve Üç Kız Kardeş gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Almila Ada özel hayatıyla gündemde.

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı. Ada, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandı.

NİŞAN SONRASI TATİL

Çift, ailelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Evlilik yolundaki çift, nişan töreni sonrasında Milano'ya gitti.

Güzel oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken aldığı evlilik teklifine; "Evet" yanıtını vermişti.