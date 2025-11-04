MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ufuk Beydemir ile boşanmıştı! İpek Filiz Yazıcı aldığı kilolarla dikkat çekti

Ufuk Beydemir'den boşanan oyuncu İpek Filiz Yazıcı son günlerde özel hayatıyla gündemdeydi. Davette ortaya çıkan oyuncu aldığı kilolarla dikkat çekti. İpek Filiz Yazıcı spora başlayacağını söyledi.

Ufuk Beydemir ile boşanmıştı! İpek Filiz Yazıcı aldığı kilolarla dikkat çekti

2022'de Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, boşanma haberleri sonrası ortak açıklamada şunları söyledi:

Ufuk Beydemir ile boşanmıştı! İpek Filiz Yazıcı aldığı kilolarla dikkat çekti 1

"Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."

Ufuk Beydemir ile boşanmıştı! İpek Filiz Yazıcı aldığı kilolarla dikkat çekti 2

"BİRAZ ARA VERMİŞTİM"

Davette görüntülenen güzel oyuncu boşanma sorularına "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok konuşacak bir şey" yanıtını verdi. İpek Filiz Yazıcı boşanma sonrası aldığı kilolarla da dikkat çekti.

Güzel oyuncu açıklamasında "Çok kilo aldım spora tekrar başlayacağım. Sağlıklı yaşama geri döneceğim o hayatı ben çok seviyordum biraz ara vermiştim" dedi.

Ufuk Beydemir ile boşanmıştı! İpek Filiz Yazıcı aldığı kilolarla dikkat çekti 3

Sosyal medyada ise oyuncuya destek mesajı yağdı. Sosyal medyada "Toksik ilişkiden çıkınca böyle olur", "Kadın nasıl mutsuzsa kendini yemeğe vermiş" yorumları da yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."Veliaht'ın sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! "Çok ateşli ama..."
Saç renginde radikal değişim! Sosyal medya ikiye bölündüSaç renginde radikal değişim! Sosyal medya ikiye bölündü

Anahtar Kelimeler:
İpek Filiz Yazıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.