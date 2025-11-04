Ufuk Beydemir ile boşanmıştı! İpek Filiz Yazıcı aldığı kilolarla dikkat çekti

2022'de Roma'da evlenen İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir, boşanma haberleri sonrası ortak açıklamada şunları söyledi:

"Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."

"BİRAZ ARA VERMİŞTİM"

Davette görüntülenen güzel oyuncu boşanma sorularına "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok konuşacak bir şey" yanıtını verdi. İpek Filiz Yazıcı boşanma sonrası aldığı kilolarla da dikkat çekti.

Güzel oyuncu açıklamasında "Çok kilo aldım spora tekrar başlayacağım. Sağlıklı yaşama geri döneceğim o hayatı ben çok seviyordum biraz ara vermiştim" dedi.

Sosyal medyada ise oyuncuya destek mesajı yağdı. Sosyal medyada "Toksik ilişkiden çıkınca böyle olur", "Kadın nasıl mutsuzsa kendini yemeğe vermiş" yorumları da yapıldı.