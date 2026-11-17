'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhrete kavuşan Ufuk Beydemir'in baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Beydemir, doğumun planlanandan erken başladığını belirterek, Hollanda'ya gittiğini duyurdu.

DUA İSTEDİ

Beydemir, "Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum" dedi.

'ŞİMDİLİK HER ŞEY YOLUNDA'

İlerleyen saatlerde hastane odasından yeni bir paylaşımda bulunan Beydemir, sevgilisi ve bebeğinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

''Bugün o kadar çok dua ve güzel mesaj geldi ki... Hepsine tek tek cevap veremiyorum ama her birini okudum. Çok teşekkür ederim. Şimdilik her şey yolunda. Sharon da bebeğimiz de gayet iyi. Doktorlar doğumu olabildiğince ertelemeye çalışıyor, bir süre hastanede kalacağız ama gidişat iyi. Dualarınızı eksik etmeyin.''