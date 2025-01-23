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Üfürükçüye uyup kocalarını terk etmişlerdi! Canlı yayında koltuğun arasına ne sıkıştırdı? Müge Anlı saniye saniye gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2025 14:19
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Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Üfürükçüye uyarak kocalarını terk eden kadınlardan birinin koltuğun arasına sıkıştırdığı şey merak edildi. Müge Anlı o görüntüleri saniye saniye ekrana getirdi.

Üfürükçüye uyup kocalarını terk etmişlerdi! Canlı yayında koltuğun arasına ne sıkıştırdı? Müge Anlı saniye saniye gösterdi

Müge Anlı'da yayına çıkarak garip açıklamalar yapan üfürükçü Gönül gündeme bomba gibi düşmüştü. Emin ve Resul Gaygısız kardeşlerin eşleri üfürükçüye uyarak kocalarını terk etmişti.

Üfürükçü canlı yayında "Ben görevliyim hilafet yakındır" gibi sözleriyle Müge Anlı'yı çıldırtmıştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini"manevi danışman" olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur’un, insanların dini duygularını kullanarak para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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ÜFÜRÜKÇÜ GÖZALTINDA

Ekipler canlı yayın sürerken üfürükçüyü gözaltına aldı. Emin ve Resul Gaygısız kardeşlerin eşleri ise sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı canlı yayınında iki kadının görüntüleri dikkat çekti. "Canlı yayında koltuğun arasına ne sıkıştırdı?" başlığıyla yayınlanan görüntülerde kadınlardan birinin elini koltuğun arasına götürdüğü anları Müge Anlı saniye saniye ekrana getirdi.

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MÜGE ANLI'YA BÜYÜ MÜ YAPTILAR?

Müge Anlı "Büyült orayı, devam et! Ya evet ya ne koydunuz, koymuş! Ne koydunuz sokmuş" diyerek şaşırdı. Konuk kadın ise "Yayında niye böyle bir şey yapalım kaldırıp bakalım" dedi.

Müge Anlı ise "Sokmuş kıyamam ya! Ne bakacağım bakarım ben ona" dedi. O anlara sosyal medyada yorum yağdı. Seyirciler "Eyvah gözlerimizin önünde Müge'me büyü yaptılar", "Mügem stüdyoyu sirkeli sularla temizle hemen", "Ay Müge Anlıcığımıza büyü mü?" yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı büyü
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