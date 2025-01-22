Üfürükçü kadının sözleri programa damga vurdu! Müge Anlı "Şarlatanlık" diyerek sinirlendi aldığı yanıt "Bu ne pişkinlik" dedirtti

Müge Anlı'nın programında yine şaşırtıcı bir üfürükçü vakası yaşandı. Programa başvuran iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin bir üfürükçünün sözleriyle evlerinden kaçtığını anlatarak ünlü sunucudan yardım istedi. Kadınlar, birlikte kaçarken çocuklarını da yanlarına almışlardı. Olayın ayrıntıları hem aileleri hem de izleyiciler için büyük bir şok etkisi yarattı.

İddiaların odağındaki üfürükçü ise Müge Anlı canlı yayınına çıktı. Kendini peygamber ilan eden üfürükçünün yayındakilere gönderdiği ses kaydı ise herkesi şoke etti.

Üfürükçünün ses kaydında; 'Çarşamba günü herkes hazırlıklı olsun ve televizyonu arayıp da ben sizi okudum benim hakkımda konuşun lütfen. Onların yalancı olduğunu, asıl şarlatan onların olduğunu söyleyin ve çarşamba günü hepiniz imtihandasınız. Mehdi azamın askerlerinin hepsi imtihanımda biz de imtihanındayız. Çarşamba gününe hazır olun diye haber bana geldi. Efendimizin bildirdiği haberdir. Ben emrediyorum hepinize' ifadelerini kullandığı görüldü.

"HİLAFET YAKINDIR" DEYİP...

Müge Anlı kaydı dinledikten sonra sinirlenerek "Bunun adı ne bunun adı şarlatanlık! Emrediyor kadınlara kimden size haber geldi böyle. Bu kaydı emniyete vereceğim" dedi.

Üfürükçü ise pişkinliğiyle ağızları açık bıraktı. Yayında olan üfürükçü "Bu ses kaydını saklayın. Benim şarlatan olmadığımı, mehdinin benim oğlum olmadığını ama mehdinin kim olduğunu ben biliyorum. Saklanıyor, Bursa'da yaşıyor. Hilafet yakındır" dedi.



MÜGE ANLI'YI ÇILDIRTTI

Müge Anlı bu pişkinlik karşısında daha da sinirlenerek "Sizin tedaviye ihtiyacınız var hanım efendi. Ben de buna vesile oldum bir bu eksikti bende kurban olduğum Allah'ım... Madem onun askerisin aç yüzünü, niye sırtınız dönük! " ifadelerini kullandı.

Üfürükçü ise "Ben görevliyim" deyince Anlı daha da sinirlendi "Ben okuyan biriyim. İslamiyete inanan biri varsa okur zaten. Sabaha kadar tartışırım dinler tarihi okumuş bir kadınım ben. Sen madem bu kadar ulvi bir şeydesin neden sırtın dönük" diyerek çıldırdı.

Müge Anlı üfürükçüye inanan kadınlara da sert tepki gösterdi.