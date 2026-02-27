MAGAZİN

Ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı! Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve dijital içerik üreten ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı verilen Enes Batur ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı. Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulunlarından bdurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçaşlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen YouTuber Enes Batur ülkeye döner dönmez İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu çıktı.

Burak Doğan'ın haberine göre; Enes Batur’un uyuşturucu testi saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.

