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Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni adresi belli oldu

Son olarak Aile dizisinde 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren, her fırsatta ülkeyi terk edeceği söylenen Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesi için anlaşma yaptı. Ünlü isim, Adam Fawer’ın kült eseri “Olasılıksız”ın dizi versiyonunda başrol oynamak için el sıkıştı.

Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi birçok başarılı projede boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu OGM Pictures'ın isim haklarını geçen yıllarda devraldığı Adam Fawer’ın kült eseri “Olasılıksız”ın dizi versiyonunda başrol oynamak anlaşmaya vardı.

Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ un yeni adresi belli oldu 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus’ta ekrana gelecek dizinin senaryosunu ödüllü kalem Necati Şahin yazacak.

Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ un yeni adresi belli oldu 2

Her fırsatta ülkeyi terk edeceği söylenen Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe için İngiltere'ye taşınacağı iddia edilmişti. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu iddiaları yalanlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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