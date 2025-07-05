Ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni adresi belli oldu

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi birçok başarılı projede boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu.

Ünlü oyuncu OGM Pictures'ın isim haklarını geçen yıllarda devraldığı Adam Fawer’ın kült eseri “Olasılıksız”ın dizi versiyonunda başrol oynamak anlaşmaya vardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Plus’ta ekrana gelecek dizinin senaryosunu ödüllü kalem Necati Şahin yazacak.

Her fırsatta ülkeyi terk edeceği söylenen Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe için İngiltere'ye taşınacağı iddia edilmişti. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ bu iddiaları yalanlamıştı.