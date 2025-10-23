Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar! O ülkede ev yatırımı...

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.

Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan ünlü çift yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ve Eser Yenenler bir davette görüntülendi.

Gazetemagazin muhabiri "Dubai olunca Dubai'den ev almayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Eser Yenenler bu soruya "Valla düşünüyoruz. Çünkü böyle bir giden arkadaşlar -biz daha gitme fırsatı bulamadık ama- çocuklar için böyle acayip eğlenceli, güzel ortamlar, güvenli olduğu konusunda bilgi veriyor. Kasımda gideceğiz bir çocuklar görsün ortamı" dedi.

Berfu Yenenler de "Dubai'de bir ev alırsam coştururum orayı" dedi.