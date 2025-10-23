MAGAZİN

Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar! O ülkede ev yatırımı...

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti de ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. İkili Dubai'de ev alarak yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar! O ülkede ev yatırımı...

Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile dünyaevine girdi.

Kuzey ve Mete adında iki çocukları olan ünlü çift yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler ve Eser Yenenler bir davette görüntülendi.

Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar! O ülkede ev yatırımı... 1

Gazetemagazin muhabiri "Dubai olunca Dubai'den ev almayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Ülkeyi terk etmeyi düşünüyorlar! O ülkede ev yatırımı... 2

Eser Yenenler bu soruya "Valla düşünüyoruz. Çünkü böyle bir giden arkadaşlar -biz daha gitme fırsatı bulamadık ama- çocuklar için böyle acayip eğlenceli, güzel ortamlar, güvenli olduğu konusunda bilgi veriyor. Kasımda gideceğiz bir çocuklar görsün ortamı" dedi.

Berfu Yenenler de "Dubai'de bir ev alırsam coştururum orayı" dedi.

