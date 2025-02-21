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  4. Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin aşıkları Ortega ve Barbie yıllar sonra buluştu! İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel'e yorum yağdı

Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin aşıkları Ortega ve Barbie yıllar sonra buluştu! İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel'e yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 12:28
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Barbie Gamze' karakteri ile hafızalara kazınan İpek Erdem bir dönem ülkeyi terk etmiş 4 yıl boyunca Paris'te yaşamıştı. Yurtdışından dönen ünlü isim eski arkadaşlarıyla bir bir görüşmeye başladı. Dizideki aşkı Ortega ile buluşan İpek Erdem takipçilerini adeta geçmişe götürdü.

Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin aşıkları Ortega ve Barbie yıllar sonra buluştu! İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel'e yorum yağdı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem 4 yıl önce ülkeyi terk etmişti.

Uzun süre Paris'te yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda ülkeye geri döndü. Şimdilerde eski arkadaşlarıyla tek tek görüşmeye başlayan İpek Erdem şimdi de dizideki büyük aşkı Ortega ile bir araya geldi.

hayat bilgisi

İpek Erdem 'Ortega' karakteri ile hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel'ın yazdığı 'Juliet' oyununu izlemeye gitti. Birlikte poz veren ikilinin karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İPEK ERDEM

YORUM YAĞDI

İpek Erdem ile Paşhan Yılmazel'in yan yana verdikleri poz herkesi geçmişe götürdü. Sosyal medyada; 'Bi duygulandım', 'Çok tatlısınız', 'Hüzünlendim', 'Fotoğrafa bakınca duygulanmam', 'Zaman çok garip' gibi yorumlar yapıldı.

ipek gök.e

İpek Erdem geçtiğimiz günlerde yine Hayat Bilgisi dizisinde birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır ile buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Paşhan Yılmazel İpek Erdem hayat bilgisi
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