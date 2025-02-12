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  4. Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i ve Barbie Gamze'si yıllar sonra buluştu! Gökçe Bahadır ile İpek Erdem'e yorum yağdı

Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i ve Barbie Gamze'si yıllar sonra buluştu! Gökçe Bahadır ile İpek Erdem'e yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 17:17
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Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki oyuncuların son halleri merak ediliyor. Bir dönem ülkeyi terk eden ve 4 yıl boyunca Paris'te yaşayan 'Barbie Gamze' İpek Erdem ve 'Törpü Yeliz' Gökçe Bahadır yıllar sonra buluştu.

Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i ve Barbie Gamze'si yıllar sonra buluştu! Gökçe Bahadır ile İpek Erdem'e yorum yağdı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem 4 yıl önce ülkeyi terk etmişti.

Uzun süre Paris'te yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda ülkeye geri döndü. Şimdilerde imaj değişikliğiyle dikkat çeken İpek Erdem yıllar sonra dizideki en yakın arkadaşını canlandıran Gökçe Bahadır ile buluştu.

YELİZZZ

Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Gökçe Bahadır, 'Törpü Yeliz', İpek Erdem ise 'Barbie Gamze' rolüne hayat vermişti.

Ünlü oyuncular, yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. İkili, buluşmalarına dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ipek erdem

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncuların birlikte çekildikleri bu kare kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökçe Bahadır ile İpek Erdem'e 'Çok güzeller', 'Yıllar onlara yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır İpek Erdem hayat bilgisi
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