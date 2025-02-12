Ülkeyi terk etmişti! Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i ve Barbie Gamze'si yıllar sonra buluştu! Gökçe Bahadır ile İpek Erdem'e yorum yağdı

2003-2006 yılları arasında yayınlanan bir dönemin efsane dizisi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği 'Barbie Gamze' rolü ile tanınan, bir süredir ekranlardan uzak olan İpek Erdem 4 yıl önce ülkeyi terk etmişti.

Uzun süre Paris'te yaşayan güzel oyuncu geçtiğimiz aylarda ülkeye geri döndü. Şimdilerde imaj değişikliğiyle dikkat çeken İpek Erdem yıllar sonra dizideki en yakın arkadaşını canlandıran Gökçe Bahadır ile buluştu.

Efsane dizi Hayat Bilgisi'nde Gökçe Bahadır, 'Törpü Yeliz', İpek Erdem ise 'Barbie Gamze' rolüne hayat vermişti.

Ünlü oyuncular, yıllar sonra yeniden bir araya geldiler. İkili, buluşmalarına dair anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncuların birlikte çekildikleri bu kare kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökçe Bahadır ile İpek Erdem'e 'Çok güzeller', 'Yıllar onlara yaramış' gibi yorumlar yapıldı.