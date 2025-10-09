'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Yasemin Ergene'den jet açıklama

Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de tek celsede bitti.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Özilhan soyadını de silerek yeniden Yasemin Ergene oldu.

Yasemin Ergene hakkında bugün ise aşk iddiası gündeme geldi. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü.

Ancak Yasemin Ergene hakkındaki aşk iddialarını kısa sürede yalanladı. Ünlü ismin yakın çevresine çıkan iddiaların doğru olmadığını söylediği öğrenildi.