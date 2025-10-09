MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Yasemin Ergene'den jet açıklama

Yasemin Ergene ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan geçtiğimiz haftalarda 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın ardından evini ve telefon numarasını değiştiren Yasemin Ergene'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddiası magazin manşetlerindeki yerini aldı. Ünlü isimden açıklama ise gecikmedi.

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Yasemin Ergene'den jet açıklama
Öznur Yaslı İkier

Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yasemin Ergene ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği 3 Eylül'de tek celsede bitti.

Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Özilhan soyadını de silerek yeniden Yasemin Ergene oldu.

Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor dendi! Yasemin Ergene den jet açıklama 1

Yasemin Ergene hakkında bugün ise aşk iddiası gündeme geldi. Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı öne sürüldü.

Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor dendi! Yasemin Ergene den jet açıklama 2

Ancak Yasemin Ergene hakkındaki aşk iddialarını kısa sürede yalanladı. Ünlü ismin yakın çevresine çıkan iddiaların doğru olmadığını söylediği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yüzünü gerdirmişti' Son haliyle gündemde'Yüzünü gerdirmişti' Son haliyle gündemde
Moda Haftası'na damga vurdu! Son pozları olay olduModa Haftası'na damga vurdu! Son pozları olay oldu

Anahtar Kelimeler:
İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.