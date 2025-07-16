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Ünlü futbolcunun eşi Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! 2 bin TL'lik ilk soruda joker kullandı

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Merve İrem Taşdemir, 2 bin TL'lik ilk soruda joker kullanarak şaşırttı. Merve İrem Taşdemir futbolcu Emre Taşdemir'in eşi çıktı.

Ünlü futbolcunun eşi Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı! 2 bin TL'lik ilk soruda joker kullandı
Kubra Akalın

MYNET DETAY- ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster ilginç anlarıyla ve sorularıyla gündeme geliyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda, yarışmacı Merve İrem Taşdemir’in henüz ilk soruda joker kullanması hem stüdyodaki izleyicileri hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

2 bin TL değerindeki ilk soruda “Uzun süre tok tutar, sindirim sistemini destekler, enerji seviyesini düzenler” gibi ifadelerin hangisinin tanıtımında yer aldığı sorusuyla karşılaşan Taşdemir, cevaptan emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı.

Seyircilerin %76’sının işaretlediği şıkkı seçen yarışmacı doğru cevabı bularak ikinci soruya geçmeyi başardı.

Ünlü futbolcunun eşi Kim Milyoner Olmak İster e katıldı! 2 bin TL lik ilk soruda joker kullandı 1

Yarışmacının ilk soruda joker kullanması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, programın sunucusu Oktay Kaynarca da şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü futbolcunun eşi Kim Milyoner Olmak İster e katıldı! 2 bin TL lik ilk soruda joker kullandı 2

50 BİN TL KAZANDI

Heyecanına yenik düştüğünü ifade eden Merve İrem Taşdemir, yarışmadaki performansını ikinci baraj sorusuna kadar taşıdı. Finalde 50 bin TL’lik ödül kazanarak yarışmadan ayrılan Taşdemir ayrıca ünlü futbolcunun da eşi çıktı.

Ünlü futbolcunun eşi Kim Milyoner Olmak İster e katıldı! 2 bin TL lik ilk soruda joker kullandı 3

EŞİ FUTBOLCU ÇIKTI

Merve İrem Taşdemir son olarak Gaziantep Fk'da top koşturan Emre Taşdemir'in eşi...

Ünlü futbolcunun eşi Kim Milyoner Olmak İster e katıldı! 2 bin TL lik ilk soruda joker kullandı 4

Taşdemir yarışma sonrası paylaşım yaparak "Benim için harika bir deneyimdi. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum programda yarıştım. İnanılmaz keyifli inanılmaz eğlenceli ve bir kez olacak bir şey. Beni destekleyen herkese ve atvmilyoner ekibine çok teşekkür ederim. Sorularım bayağı zordu ama olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Taşdemir Kim Milyoner Olmak İster
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