Ünlü isim 5 milyon dolara satın almıştı! California'daki yangında 4.000 metrekarelik ev küle döndü

Hollywood yıldızı Anna Faris, California'nın Pacific Palisades bölgesinde meydana gelen yıkıcı yangın nedeniyle malikanesini kaybetti. 5 bin dönümden fazla alanda etkili olan yangının geride bıraktığı tahribat, yeni çekilen fotoğraflarda tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Faris'in 2019'da 5 milyon dolara aldığı 4 bin metrekarelik ev, artık sadece temelleriyle ayakta duruyor. Evin her duvarı küle döndü, yapının temel hatlarını ayırt etmek oldukça zor hale geldi.



Geride kalan tek şey, arazinin çevresini saran birkaç olgun ağaç, ancak onların yaprakları da tamamen yanmış durumda.

Evde ya da garajda hiç araç olmaması dikkat çekerken yangın öncesinde evin tamamen boşaltılmış olabilecğei düşünülüyor.

Faris, bu malikaneyi Chris Pratt ile boşandıktan sonra satın almıştı. Çift, 2018 yılında Hollywood Hills'teki ortak evlerini satmıştı.