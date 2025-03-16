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Ünlü isim Bali tatilinden paylaştı! Klozetin içinde görünce...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 13:29
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Bali'de tatil yapan Melek Mosso klozette çıkan böceği görünce gerildi. Melek Mosso "İçim çekildi" diyerek paylaşım yapınca gündeme geldi.

Ünlü isim Bali tatilinden paylaştı! Klozetin içinde görünce...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso ayrılık iddialarıyla gündeme gelen eşi Serkan Sağdıç Bali tatilinde. Çift fotoğraflarını sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

Melek Mosso son olarak tatilden bir pozla takipçilerini iğrendirdi.

Bali'de lavabodan böcek çıktığını gösteren Melek Mosso o anları Instagram'dan paylaştı. Mosso paylaşımına, "Bu arkadaş buraya nasıl gelmiş acaba kanım çekildi resmen" ifadelerini kullandı.

Bir paylaşım daha yapan Mosso, "Tuvaletteki kırkayağı görünce içim çekildi arkadaşlar" dedi.

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Mosso daha sonra ise "Geldiğimden beri çıplak ayak geziyorum burada birinin üzerine de basabilirdim. Çiyanmış o zehirlisi de varmış dikkat etmem gerekiyormuş" dedi.

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEME GELDİ

Melek Mosso geçtiğimiz gün de makyajsız halini paylaşmış ve gelen çirkin yorumlara şöyle isyan etmişti:

Makyajsız haline çirkin yorumlar! İsyan etti Makyajsız haline çirkin yorumlar! İsyan etti

"Dün çektiğim makyajsız fotoğraf yüzünden DM kutum yargı dağıtan erkeklerle dolup taşmış. Toplum önündeki kadınlara bu şekilde saldırgan, edepsiz ve üstünüze vazife olmayan şeyleri nasıl yazdığınızı hala aklım almıyor. Düşünün ki insanlar kendini seviyor. Ben kendimi makyajlı da seviyorum makyajsız da seviyorum. Artık kadınlara bu şekilde güzellik normlarıyla ya da başka sınırlarla saldırmaktan vazgeçin."

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Melek Mosso
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