Ünlü isim yanında 15 yılan olduğunu duyunca çığlıklar attı!

I'm A Celebrity’nin yeni bölümünde tansiyon zirveye çıkıyor. Vogue Williams ve Tom Read-Wilson, 15 yılanla dolu dar bir kafeste sıkışıp kalınca panik anları ekranlara damga vuruyor.

Ünlü isim yanında 15 yılan olduğunu duyunca çığlıklar attı!

I'm A Celebrity’nin cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ilk görüntüler, izleyenleri şimdiden gerdi. Korku dolu denemede Vogue Williams, yılanlarla dolu bir kafeste sıkışıp kalınca çığlık çığlığa kaldı.

Programın sunucuları Ant ve Dec’in gözetiminde gerçekleşen Bushtucker Görevi’nde Vogue Williams, Tom Read-Wilson, Shona McGarty ve Alex Scott mücadele etti. Ancak en zorlu anlar hiç kuşkusuz Vogue ile Tom’un yaşadığı o daracık kafeslerde oldu.

Ünlü isim yanında 15 yılan olduğunu duyunca çığlıklar attı! 1

İkilinin kafesine tam 15 yılan bırakıldığı ortaya çıkınca Vogue’un paniği daha da arttı. Üstelik görevi tamamlamak için yılanların arasında asma kilitlerdeki yıldızları bulmaları gerekiyordu.

Ünlü isim yanında 15 yılan olduğunu duyunca çığlıklar attı! 2

ITV’nin paylaştığı ilk bakış videosunda Vogue’un nefesini kontrol etmeye çalıştığı, yılanların sesini duydukça paniklediği açıkça görülüyordu. Tom ise kendini o anlardan uzaklaştırmak için şarkı söylemeye başlasa da Vogue’un bir anda attığı “Bu bir yılan!” çığlığı ortamı tamamen sarstı.

Ünlü isim yanında 15 yılan olduğunu duyunca çığlıklar attı! 3

Shona ve Alex’in görevi ise en az onlar kadar rahatsız ediciydi. İkili, kampı doyuracak yıldızları çıkarmak için hayvan bağırsaklarının içine dalmak zorunda kalırken sık sık mide bulantısı yaşadı.

Geceyi merakla bekleyen izleyiciler sosyal medyada "Tüylerim diken diken oldu", "Bu iğrenç" yorumlarında bulundu.

