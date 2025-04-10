MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü komedyen dondurma yedi hastanelik oldu! Yüzünü görenler şaştı kaldı

The Roastmaster General olarak da bilinen komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra büyük bir şok yaşadı. Ross dondurma yedikten apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü komedyenin yüzünün hali görenleri şaşırttı.

Ünlü komedyen dondurma yedi hastanelik oldu! Yüzünü görenler şaştı kaldı
Kubra Akalın

Komedyen Jeff Ross dondurma yedikten sonra hiç beklemediği bir reaksiyon aldı. Ünlü komedyen o halini sosyal medyada paylaştı.

"Burrata dondurma" yiyen ABD'li yıldız, kısa bir süre içerisinde alerjik reaksiyon geçirdi. Şişmiş yüzünü ve dudaklarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Ross, hastaneye kaldırıldı. Torching 2024: A Roast of the Year ve Historical Roasts gibi yapımlarla adından söz ettiren Jeff Ross o geceyi acil serviste geçirdi.

Ekran görüntüsü 2025-04-10 112823

"DUDAKLARIM PATLADI"

Ross, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı:

Ekran görüntüsü 2025-04-10 112849

"Kaliforniya'da çok eğlenceli bir açılış gecesi performansı sergiledik. Sonrasında, ben ve grup sokağın aşağısındaki restoranda Burata dondurması ile kutladık. Çok lezzetliydi. Gerçekten lezzetli. Ama dudaklarım patladı ve bütün geceyi acil serviste geçirdim. İlk alerjik reaksiyonumdu."

Ekran görüntüsü 2025-04-10 112939

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TRT'deki işinden oldu! İşte yerine gelen oyuncuTRT'deki işinden oldu! İşte yerine gelen oyuncu
'Ayrıldılar' denmişti! Son noktayı koydu'Ayrıldılar' denmişti! Son noktayı koydu

Anahtar Kelimeler:
dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark var

Gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında ciddi fark var

Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Motorin ve benzine peş peşe indirimin ardından tabela yeniden değişiyor!

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi

Özel isim vermeden Altaylı'ya yüklendi! 'Doğuş Grubu' tepkisi

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

Usta oyuncunun vasiyeti yerine getirildi! Cenazede...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.