Ünlü komedyen Kaan Sezyum ifşa edilmişti! Tacizi kabul etti... "Psikolojik destek alıyorum"

Kaan Sezyum da taciz ifşalarıyla gündeme geldi. Moda’da bir mekânda Kaan Sezyum ile karşılaştığını ve daha sonra evine gittiğini anlatan kadın, paylaşımında "Hiçbir şekilde cinsel yakınlık göstermedim ama evde üzerime atlayıp öpmeye çalıştı. Hemen itip "napıyosun be hayvan herif "gibi şeyler söyledim. Bana 'e niye geldin o zaman' gibi şeyler dedi. Apar topar evden çıktım" ifadelerine yer verdi.

Kaan Sezyum sahne adlı Çağatay Kaan Sezgin bu iddialar sonrası açıklama yaptı. Kaan Sezyum; "Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm" derken, davranış bozuklukları için psikolojik destek aldığını açıkladı.

"PİŞMANIM VE ÖZÜR DİLERİM"

Kaan Sezyum açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 - 4.5 yıl oluyor) Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim."

GAMZE ÖZÇELİK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl oyuncu Gamze Özçelik’e tecavüzden suçlu bulunan basketbolcu Gökhan Demirkol ile Özçelik arasında geçen konuşma kayıtlarının haber görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Sezyum “-Hangi siteden şarkı indiriyorsun? #tbt #2005” ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler sonrası ise paylaşımı silmişti.