MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü model Dubai'deki evinde sığınak aradı! Bulamayınca...

Arabella Chi, İran’ın füze saldırıları sonrası Dubai’de yaşadığı korku dolu anları anlattı. 34 yaşındaki Chi, sevgilisi Billy Henty ve 9 aylık kızları Gigi ile birlikte yaşadığı şehirde son üç günün “hem korkutucu hem de gerçeküstü” geçtiğini söyledi.

Ünlü model Dubai'deki evinde sığınak aradı! Bulamayınca...

Love Island’ın eski yıldızı ve model Arabella Chi, geçtiğimiz eylül ayında ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındı. Hafta sonundan bu yana İran’ın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak başlattığı füze ve İHA saldırıları sonrası yaşadıklarını anlatan model “Gökyüzünde ilerleyen dev ateş toplarını gördüm” dedi.

PLAJDA PATLAMA SESLERİNİ DUYDULAR

Aile, ilk patlama sesini Palm Jumeirah’ta plajdayken duydu. O an herkesin telefonlarına sarıldığını söyleyen Chi, başlangıçta panik yaşanmadığını ancak durumun ciddiyetinin kısa sürede anlaşıldığını dile getirdi.

Ünlü model Dubai deki evinde sığınak aradı! Bulamayınca... 1

Eve dönerken, Fairmont The Palm yakınlarından geçtikleri sırada iki büyük patlama sesi daha duyduklarını aktaran model, bir füzenin parçalarının otele isabet ettiğini söyledi.

Cumartesi akşamı dışarı çıkmayı planladıklarını ancak artan patlamalar nedeniyle evde kalmaya karar verdiklerini belirten Chi, “Ellerim titriyordu, yemek bile yiyemedim. Adrenalin yüzünden iştahım tamamen kesildi” dedi.

Ünlü model Dubai deki evinde sığınak aradı! Bulamayınca... 2

Villalarında bodrum bulunmadığını belirten Chi, penceresiz alanlar aradıklarını ve depo alanını olası bir patlama durumunda sığınmak için boşalttıklarını anlattı. Kızı Gigi’nin henüz 9 aylık olduğu için yaşananların farkında olmamasının kendileri için bir teselli olduğunu söyledi.

DUBAİ'Yİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Tüm yaşananlara rağmen Dubai’den ayrılmayı düşünmediklerini belirten Arabella Chi, “Burası artık bizim evimiz. Şu an her şey korkutucu hissettirse de kendimizi güvende hissediyoruz” dedi.

Ünlü model Dubai deki evinde sığınak aradı! Bulamayınca... 3
Hükümetin düzenli bilgilendirme yaptığını ve savunma sisteminin füzeleri başarıyla etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Chi, birçok kişinin Dubai’nin sıkı güvenlik önlemleri sayesinde hâlâ İngiltere’den daha güvenli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Final iddiaları gündemdeydi! Karar verildi Final iddiaları gündemdeydi! Karar verildi
"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası"Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı fenomen diziye konuk olacak" iddiası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Love Island
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.