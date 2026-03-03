Ünlü model Dubai'deki evinde sığınak aradı! Bulamayınca...

Love Island’ın eski yıldızı ve model Arabella Chi, geçtiğimiz eylül ayında ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındı. Hafta sonundan bu yana İran’ın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak başlattığı füze ve İHA saldırıları sonrası yaşadıklarını anlatan model “Gökyüzünde ilerleyen dev ateş toplarını gördüm” dedi.

PLAJDA PATLAMA SESLERİNİ DUYDULAR

Aile, ilk patlama sesini Palm Jumeirah’ta plajdayken duydu. O an herkesin telefonlarına sarıldığını söyleyen Chi, başlangıçta panik yaşanmadığını ancak durumun ciddiyetinin kısa sürede anlaşıldığını dile getirdi.

Eve dönerken, Fairmont The Palm yakınlarından geçtikleri sırada iki büyük patlama sesi daha duyduklarını aktaran model, bir füzenin parçalarının otele isabet ettiğini söyledi.

Cumartesi akşamı dışarı çıkmayı planladıklarını ancak artan patlamalar nedeniyle evde kalmaya karar verdiklerini belirten Chi, “Ellerim titriyordu, yemek bile yiyemedim. Adrenalin yüzünden iştahım tamamen kesildi” dedi.

Villalarında bodrum bulunmadığını belirten Chi, penceresiz alanlar aradıklarını ve depo alanını olası bir patlama durumunda sığınmak için boşalttıklarını anlattı. Kızı Gigi’nin henüz 9 aylık olduğu için yaşananların farkında olmamasının kendileri için bir teselli olduğunu söyledi.

DUBAİ'Yİ TERK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Tüm yaşananlara rağmen Dubai’den ayrılmayı düşünmediklerini belirten Arabella Chi, “Burası artık bizim evimiz. Şu an her şey korkutucu hissettirse de kendimizi güvende hissediyoruz” dedi.



Hükümetin düzenli bilgilendirme yaptığını ve savunma sisteminin füzeleri başarıyla etkisiz hale getirdiğini vurgulayan Chi, birçok kişinin Dubai’nin sıkı güvenlik önlemleri sayesinde hâlâ İngiltere’den daha güvenli olduğunu düşündüğünü söyledi.