Kıskanmak 25. bölüm 2. fragman izle! 'Sonunda beklenen oldu'

Now Tv ekranlarının sevilen dizisi Kıskanmak bu akşam 25. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel'in bir araya geldiği fenomen dizide bu akşam adeta yer yerinden oynayacak.

Öznur Yaslı İkier

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Kıskanmak” dizisi bu akşam 25. bölümüyle ekrana gelecek. Fenomen dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan 2. fragmanı sosyal medyayı salladı. Fragmandaki sahneler izleyiciyi şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

KISKANMAK 25. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

YORUM YAĞDI

Kıskanmak 25. bölüm 2. fragmanına sosyal medyada; 'Nihayet Mediha biricik oğlunun gazabına uğradı', 'İnsan en sevdiğinden çekermiş Mediha', 'Mediha sonunda yerini buldu', 'Çok sevdiği oğlu onun sonunu getirdi' gibi yorumlar yapıldı.

KISKANMAK 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mükerrem ve Nüzhet arasındaki ilişkiyi öğrenen Halit, bu durumu ondan gizleyen herkesten hesap sorar. Savcı Cihan’ın halası memleketten gelir. Döndü Hala Seniha ve Cihan’ın evliliğinin örf ve adetlere uygun olması için diretir.

Mükerrem konaktan köşke taşınır ancak köşkte yeni zorluklarla karşılaşır. Cihan ve ailesi Seniha’yı istemeye geldiklerinde Halit’in hamlesi herkesi şok eder.

