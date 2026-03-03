Halef: Köklerin Çağrısı 23. bölüm 2. fragman izle! 'Zirveyi kaptırmayacak'

Halef Köklerin Çağrısı dizisi son olarak 22. bölümüyle ekrana geldi. Heyecan dolu sahneleriyle beğeni toplayan dizi son iki haftadır reytinglerde düşüş yaşamıştı.

Star Tv'nin Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturan yeni dizisi Sevdiğim Sensin Halef'i reyting listesinde tahtından etmişti. Halef: Köklerin Çağrısı 23. bölüm 2. fragman seyircisini yeniden heyecanlandırdı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 23. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

YORUM YAĞDI

Fragmandaki Yıldız ve Serhat sahneleri izleyicisinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Fragman çok iyi reytingler yükselecek', 'YılSer oldukça reytingler artar', 'Çok güzel bir fragmandı YılSer sahneleri seviyoruz ', 'Harika bir fragman toparlıyor sanki', 'İşte bunu istiyorduk' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF SON BÖLÜM ÖZETİ:

Yıldız, Melek’le kardeş olduğu gerçeğini öğrendikten sonra hayatının en zor kararlarını verir. Serhat’tan uzak durup Yıldırım’la evlenmeyi seçer. Ancak bu karar, Serhat’ı ikna etmeye yetmez. Yıldız’ın sevgisinden hâlâ umudu kesmeyen Serhat, bu kararın arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için elindeki silah kozunu kullanarak Yıldırım’ı parmaklıklar arkasına göndermeye kararlıdır.

Serhat’ı durdurmak isteyen Yıldız ise çareyi Aşır’dan yardım istemekte bulur. Fakat Kordağlı Konağı’na döndüğünde kendini Meryem, Aşır ve Nida arasındaki gerilimin tam ortasında bulacaktır.

Evladıyla sınanan Melek, Serhat’tan vazgeçtiğini söyleyen Yıldız’dan bunun bir kanıtını ister. Yıldız’ın bu kanıt için atacağı adım ise Serhat için geri dönülemez, acı dolu bir sonun fitilini ateşler.

Öte yandan Yelduran Konağı’nın karanlık dehlizlerinde Kadı’nın, Hicran üzerinden sakladığı büyük sırrın perdeleri aralanmaya başlar. Bu gizeme ortak olan yeni isimlerin ortaya çıkışı, tüm dengeleri altüst edecektir.