Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı

Ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği tek celsede sona ermişti.

Boşanmanın ardından çift ortak bir açıklama yayınlamış ve “Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostlukla sonlandırdık. Hâlâ birbirimizi seviyoruz; dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmışlardı.

Sahnelere geri dönen Asena yeniden özel hayatıyla gündeme geldi. Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti.

Sevgilisinin çiftliğine yerleşen Asena doğa ile iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Asena'nın yeni aşkı Kani Kudu ile geçmişte aile dostu olduğu iddia edildi.

Ayrıca Asena'nın geçmişte Kudu’ya defalarca reklam çekimi yaptığı, bir çekimde Kudu’nun eşinin de yer aldığı ortaya çıktı. Eski görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kudu'nun yeni ilişkisiyle beraber imaj yenilediği ortaya çıktı.