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Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı

Ünlü oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından aradığı aşkı bulan Asena'nın sevgilisiyle olan eski görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı.

Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oryantal Asena Çakmak ile iş insanı Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği tek celsede sona ermişti.

Boşanmanın ardından çift ortak bir açıklama yayınlamış ve “Sekiz yıl süren evliliğimizi sevgi, saygı ve dostlukla sonlandırdık. Hâlâ birbirimizi seviyoruz; dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmışlardı.

Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı 1

Sahnelere geri dönen Asena yeniden özel hayatıyla gündeme geldi. Asena, Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşadığını ilan etti.

Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı 2

Sevgilisinin çiftliğine yerleşen Asena doğa ile iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Asena'nın yeni aşkı Kani Kudu ile geçmişte aile dostu olduğu iddia edildi.

Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı 3

Ayrıca Asena'nın geçmişte Kudu’ya defalarca reklam çekimi yaptığı, bir çekimde Kudu’nun eşinin de yer aldığı ortaya çıktı. Eski görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Ünlü oryantal Asena aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle eski görüntüleri ortalığı karıştırdı 4

Kudu'nun yeni ilişkisiyle beraber imaj yenilediği ortaya çıktı.

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asena
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