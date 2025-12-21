MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü oyuncu, Demet Akalın'ın boş evini kiralamak istedi! "Yatsın evler" deyip vermedi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, uzun süre 5 bin TL kira ödeyen kiracısıyla sorunlar yaşadı. Elinde iki ev olan ve bunları kiraya vermek yerine boş tuttan şarkıcının evine Ahu Yağtu da talip oldu.

Ünlü oyuncu, Demet Akalın'ın boş evini kiralamak istedi! "Yatsın evler" deyip vermedi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle Etiler’deki evini elden çıkarmaya karar vermişti. Ünlü isim, evin kira bedelinin ayda sadece 5 bin TL olmasını kendisinde büyük bir haksızlık olarak gördüğünü dile getirmişti.

Akalın, pilot kiracısıyla yıllarca süren uyuşmazlıkların ardından evin “yok paraya” gitmesinden yakınarak sonunda satışa onay verdiğini bildirmişti. Şarkıcı, “Israrla boş tutuyorum, bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam” demişti.

Ünlü oyuncu, Demet Akalın ın boş evini kiralamak istedi! "Yatsın evler" deyip vermedi 1

Akalın bu fikrinde ısrarlı; GazeteMagazin muhabirine konuşan şarkıcı evine Ahu Yağtu'nun talip olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı:

Ünlü oyuncu, Demet Akalın ın boş evini kiralamak istedi! "Yatsın evler" deyip vermedi 2

"Büyük olan eve Cem Yılmaz'ın eski karısı talip olmuş, panjurları yaptırır mısınız filan diye bir şey söylemiş. Benim evim olduğunu da bilmiyor. Ben yok panjurumu o yaptırsın ya dedim. Benden para çıkmasın. Çok fenayım yok abi kira yok yatsın evler. Ondan önce de Aras Bulut ona da vermedim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşk doludizgin devam ediyor! Romantik pozAşk doludizgin devam ediyor! Romantik poz
Özlem Öz'ten tepki çeken sözler: "Oğlum bebeklerle oynuyor! Ülkemizde LGBT..."Özlem Öz'ten tepki çeken sözler: "Oğlum bebeklerle oynuyor! Ülkemizde LGBT..."

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.