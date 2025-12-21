Ünlü oyuncu, Demet Akalın'ın boş evini kiralamak istedi! "Yatsın evler" deyip vermedi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısından kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle Etiler’deki evini elden çıkarmaya karar vermişti. Ünlü isim, evin kira bedelinin ayda sadece 5 bin TL olmasını kendisinde büyük bir haksızlık olarak gördüğünü dile getirmişti.

Akalın, pilot kiracısıyla yıllarca süren uyuşmazlıkların ardından evin “yok paraya” gitmesinden yakınarak sonunda satışa onay verdiğini bildirmişti. Şarkıcı, “Israrla boş tutuyorum, bir daha o stres ve gerginlikle uğraşamam” demişti.

Akalın bu fikrinde ısrarlı; GazeteMagazin muhabirine konuşan şarkıcı evine Ahu Yağtu'nun talip olduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Büyük olan eve Cem Yılmaz'ın eski karısı talip olmuş, panjurları yaptırır mısınız filan diye bir şey söylemiş. Benim evim olduğunu da bilmiyor. Ben yok panjurumu o yaptırsın ya dedim. Benden para çıkmasın. Çok fenayım yok abi kira yok yatsın evler. Ondan önce de Aras Bulut ona da vermedim."