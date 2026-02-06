MAGAZİN

Gözaltı kararı verilmişti! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı test sonucunu yayınladı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu belirlenen Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı uyuşturucu test sonucunu paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu test sonucunu paylaştı.

Bölükbaşı, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, ilk açıklamasını operasyondan günler sonra sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yaptı.

"TÜM SONUÇLAR NEGATİF"

Bölükbaşı'nın hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde: "Müvekkilimiz Nisa BÖLÜKBAŞI hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir.

Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anahtar Kelimeler:
survivor Nisa Bölükbaşı
