Burak Özçivit servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

Başrolünü üstlendiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisinden yeni sezon için bölüm başına 4 milyon lira isteyen ve yapım şirketiyle anlaşamayarak diziden ayrılan Burak Özçivit şimdilerde ekran yerine tiyatro sahnesini tercih ediyor.

Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit önceki gün Etiler'de trafikte objektiflere yansıdı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Yeni satın aldığı lüks aracıyla görüntülenen Burak Özçivit'in özel plakalı aracının piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

Servetinin 1 milyar lirayı aştığı konuşulan Burak Özçivit'in garajında ise 2 adet Ferrari, 1 pickup, 1 Mercedes GT, 1 klasik otomobil ve 2 Porsche bulunduğu biliniyor.