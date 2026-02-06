MAGAZİN

Burak Özçivit servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı

Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit yine servetiyle adından söz ettirdi. Önceki gün Etiler'de yeni aracıyla görüntülenen Özçivit'in yeni aracının fiyatı dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

Başrolünü üstlendiği ‘Kuruluş: Osman’ dizisinden yeni sezon için bölüm başına 4 milyon lira isteyen ve yapım şirketiyle anlaşamayarak diziden ayrılan Burak Özçivit şimdilerde ekran yerine tiyatro sahnesini tercih ediyor.

Dizilerden ve reklamlardan kazandığı paralarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Burak Özçivit önceki gün Etiler'de trafikte objektiflere yansıdı.

Burak Özçivit servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı 1

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Yeni satın aldığı lüks aracıyla görüntülenen Burak Özçivit'in özel plakalı aracının piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon lira olduğu öğrenildi.

Burak Özçivit servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı 2

Servetinin 1 milyar lirayı aştığı konuşulan Burak Özçivit'in garajında ise 2 adet Ferrari, 1 pickup, 1 Mercedes GT, 1 klasik otomobil ve 2 Porsche bulunduğu biliniyor.

Burak Özçivit servetiyle gündemde! Lüks aracının fiyatı dudak uçuklattı 3

Burak Özçivit
