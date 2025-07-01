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Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, doğum gününde dedesinden gelen acı haberle yıkıldı. Baba ocağı Balıkesir'e gelen Kaygılaroğlu, aynı zamanda Balıkesirspor'da eski tarihlerde başkanlık yapan dedesi Metin Kaygılarlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu'nu son yolculuğuna uğurladı
Begüm Özkaynak

Balıkesirspor'un eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından 86 yaşında yaşamını yitirdi. Haberin duyulması hem ailesi hem de spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu nu son yolculuğuna uğurladı 1

Balıkesirspor'un tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri olan Metin Kaygılaroğlu, 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmış ve kırmızı-beyazlı camiaya büyük katkılar sağlamıştı.

Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu nu son yolculuğuna uğurladı 2

Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Metin Kaygılarlıoğlu'nun torunu olan ünlü oyuncu Uraz Kaygılarlıoğlu da katıldı.

Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu nu son yolculuğuna uğurladı 3

DOĞUM GÜNÜNDE ACI HABERLE SARSILDI

Doğum günü olan 30 Haziran'da dedesinin ölüm haberini alan ünlü oyuncu, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu nu son yolculuğuna uğurladı 4

Son görevini yerine getiren Uraz Kaygılarlıoğlu, dedesinin tabutunu da cenaze aracına kadar taşıdı.

Ünlü oyuncu doğum gününde gelen acı haberle sarsıldı! Dedesi Metin Kaygılaroğlu nu son yolculuğuna uğurladı 5

Merhum Kaygılarlıoğlu'nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı'na toprağa verildi.

(İHA)

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Balıkesirspor Uraz Kaygılaroğlu dede hayatını kaybetti
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