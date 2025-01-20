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Ünlü oyuncu Pelin Karahan’a kira krizi! Ev sahibi isyanda

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
20.01.2025 17:54
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Ev sahibi-kiracı sorunları gündemdeki yerini korurken, bu kez ünlü oyuncu Pelin Karahan iddiaların odağında yer aldı. Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan ev sahibi Batuhan Bey, Karahan ve ailesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan’a kira krizi! Ev sahibi isyanda

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bu kez ekrana projeleriyle değil, annesinin ev sahibiyle yaşadığı iddia edilen kira ve tahliye sorunlarıyla geldi. Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan Batuhan bey çeşitli iddialarda bulundu.

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TELEFON BAĞLANTISIYLA ORTAYA ÇIKAN İDDİALAR

Programa telefonla bağlanan Batuhan isimli bir kişi, Pelin Karahan’ın 5 aydır kira ödemediğini ve uyarılara rağmen evi boşaltmadığını ileri sürdü.

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“NE KİRAYI ALABİLİYORUM NE DE EVİ TAHLİYE ETTİREBİLİYORUM"

Ev sahibi, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: “Beykoz’daki bir siteden ev aldık. Pelin Karahan’ın annesi Seher Nural Koçyiğit, bu evi kiraladı.

Pelin Hanım’ın eşi Bedri Bey de kefil oldu. 2023 yılı sonunda çıkmak üzere kontrat imzaladık, ancak tahliye edilmedi.

Hatta imzanın sahte olduğunu söylediler. Ekim 2023’te bu konuda dava açıldı ve süreç hala devam ediyor.

Kirayı yıllık peşin ödemişlerdi, ancak 2024 Ekim ayında ödenmesi gereken kira bedeli ödenmedi. Şu anda icra takibi başlatılmış durumda. Evi tahliye etmedikleri gibi kira borcunu da ödemiyorlar.”

peli karahan annesi

Ev sahibi ile Pelin Karahan arasında yaşanan anlaşmazlık programda geniş yankı uyandırdı. Pelin Karahan'ın bu iddialara nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan
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