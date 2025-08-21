MAGAZİN

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Öznur Yaslı İkier

Ezel dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Bayraktar son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Ufuk Bayraktar şimdi de bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Ünlü ismin mekan bastığı ve haraç istediği ortaya çıktı. Ufuk Bayraktar görüntüler sonrası gözaltına alındı.

Yıllar önce Ezel dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, daha sonra da Vatanım Sensin’de Dağıstanlı karakterine hayat veren Ufuk Bayraktar son olarak Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Ünlü oyuncu bu defa şaşırtan görüntülerle gündeme geldi. Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta 5 kişiyle mekana giderek “haftalık 25 bin lira vereceksin” diyerek tehditler savurdu, Bayraktar dün tekrar gelip talebini 10 bin liraya düşürdü.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! Seni vuracağım 2

Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir’in haberine göre; olayın görüntülerinde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar’ın ‘seni vuracağım’ diyerek bağırdığı görüldü.

