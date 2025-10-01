MAGAZİN

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun acı günü: Babaannesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu (82), solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kaygılaroğlu, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu, bir süre önce solunum yetmezliği nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kaygılaroğlu, dün yaşamını yitirdi. Uraz Kaygılaroğlu, acı haber, sosyal medyadan yaptığı, "Biriciğim, babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir" paylaşımı ile duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nezahat Kaygılaroğlu için bugün ikindide Balıkesir Zağnos Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Törene oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Kaygılaroğlu 'nun cenazesi Başçeşme Mezalığı'nda toprağa verildi. (DHA)

