Ünlü rapçi Blok3 hakkında adli işlem başlatıldı! Emniyete götürüldü

Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın, İstanbul'da trafik polislerine hem ehliyetsiz hem de 1.40 promil alkollü olarak yakalandı. Blok3 hakkında adli işlem başlatıldı. Ünlü rapçi emniyete götürüldü.

Ünlü rapçi Blok3 hakkında adli işlem başlatıldı! Emniyete götürüldü
Öznur Yaslı İkier

“Kusura Bakma”, “Laf”, “Escobar”, “Gelme İstemem” gibi birçok şarkısı ile bilinen ünlü rapçi Blok3 bu defa İstanbul'da trafik polislerine hem ehliyetsiz hem de 1.40 promil alkollü olarak yakalandı.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Hakan Aydın'ın kullandığı araç trafikten men edildi. Ünlü rapçi Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ünlü rapçi Blok3 hakkında adli işlem başlatıldı! Emniyete götürüldü 1

11 BİN 629 LİRA İDARİ PARA CEZASI

İddialara göre Hakan Aydın'a "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" gerekçesiyle 23 bin 437 lira, "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle ise 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

Ünlü rapçi Blok3 hakkında adli işlem başlatıldı! Emniyete götürüldü 2

Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle adli süreç işleyeceği belirtildi.

Blok3
