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  4. Ünlü rapçi Çakal ile aşk yaşamıştı! Danla Bilic'in şarkı itirafı olay oldu

Ünlü rapçi Çakal ile aşk yaşamıştı! Danla Bilic'in şarkı itirafı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 13:54
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic şimdi de şarkı itirafıyla dikkat çekti. Bir dönem Çakal isimli rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Bilic kendisine yazılan şarkıyı açıkladı.

Ünlü rapçi Çakal ile aşk yaşamıştı! Danla Bilic'in şarkı itirafı olay oldu

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye sahip olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Şimdilerde Youtube üzerinden yeni bir programa başlayan Danla Bilic'in bu haftaki konuğu Blok3 oldu.

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Bir dönem Çakal isimli rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan Danla Bilic şarkı itirafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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ŞARKI İTİRAFI GÜNDEMDE

Kendisine şarkı yazıldığını söyleyen Danla Bilic, "Benimki çok aleni yazıyor, damla damla damlarsın şeklinde. Benim saklama gibi bir şansım yok. Bu arada ilk defa itiraf edeceğim. Emirhan muhtemelen bunu reddecektir ama damla damla damlarsın değerimi kaybedince anlarsın. O benim Emirhan'a kurduğum cümleydi. Sen benim değerimi kaybedince anlayacaksın. Ve ona şarkı yazdı. Ve her yerde çıkıp ona yazmadım ki şeklinde laf attı" ifadelerini kullandı.

DANLA SEVGİLİSİ

Danla Bilic'in şimdilerde Jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığı biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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