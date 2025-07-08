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Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı

"Bodak Yellow", "I Like It" ve "Drip" şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Cardi B, Paris'teki Petit Palais'de düzenlenen Schiaparelli Haute Couture Sonbahar/Kış 2025/2026 defilesine katılarak moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü ismin sıra dışı kostümü dikkat çekti.

Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı
Öznur Yaslı İkier

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Paris'teki Petit Palais'de düzenlenen Schiaparelli Haute Couture Sonbahar/Kış 2025/2026 defilesine katıldı.

Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı 1

Elinde canlı siyah bir karga olan rapçi, Paris Couture Week'te, başının tepesine kadar uzanan U şeklinde bir yakaya sahip inci püsküllü elbisesiyle defileye damga vurdu.

Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı 2

Siyah eldivenleri ve siyah kostümüyle dikkat çeken Cardi B. bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı 3

Kombinini inci damla küpeler ile tamamlayan ünlü rapçinin en önemli aksesuarı gerçek bir kuştu.

Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı 4

Petit Palais'nin basamaklarını çıkarken Cardi, kuşu sağ koluna aldı ve onunla fotoğraf çektirdi.

Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı 5

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Anahtar Kelimeler:
Cardi b
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