Ünlü rapçi Cardi B. sıra dışı kostümüyle defileye damga vurdu! Gerçek bir karga kullandı

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Paris'teki Petit Palais'de düzenlenen Schiaparelli Haute Couture Sonbahar/Kış 2025/2026 defilesine katıldı.

Elinde canlı siyah bir karga olan rapçi, Paris Couture Week'te, başının tepesine kadar uzanan U şeklinde bir yakaya sahip inci püsküllü elbisesiyle defileye damga vurdu.

Siyah eldivenleri ve siyah kostümüyle dikkat çeken Cardi B. bu haliyle bakana bir daha baktırdı.

Kombinini inci damla küpeler ile tamamlayan ünlü rapçinin en önemli aksesuarı gerçek bir kuştu.

Petit Palais'nin basamaklarını çıkarken Cardi, kuşu sağ koluna aldı ve onunla fotoğraf çektirdi.