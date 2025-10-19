Ünlü rapçi gözaltına alındı! 2 kiloluk altın zincir başına bela oldu

Amerikalı rapçi Bandman Kevo, Kahire Havalimanı’nda gümrük kontrolü sırasında geçici olarak gözaltına alındı. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Mısır gümrük yetkilileri, Bandman Kevo’nun 2 kiloluk altın zincirinin kişisel eşya kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek takıya el koydu. Yetkililer, zincirin Mısır’dan satın alınmış olabileceği ihtimali üzerinde durdu ve rapçiden, zincirin kendisine ait olduğunu kanıtlamasını istedi.

ZİNCİRE EL KONULDU

Bandman Kevo’nun, zinciri seyahatten önce taktığına dair herhangi bir belge veya fotoğraf ibraz edememesi üzerine, takıya geçici olarak el konuldu. Rapçi ise kısa süreli bir gözaltının ardından serbest bırakıldı.

RAPÇİNİN HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine, Bandman Kevo’nun hayranları Mısır makamlarını eleştirdi. Bazı kullanıcılar rapçinin haksız yere alıkonulduğunu savunurken, diğerleri gümrük kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.