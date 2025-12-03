MAGAZİN

Güllü'nün kızı Tuğyan'dan imalı paylaşım! 'Biri hariç hepsi sabıkalı'

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Bu esnada ortaya çıkan ses kayıtları ve mesajlar soruşturmanın seyrini değiştiriyor. Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında peş peşe iddialar gündeme gelirken Tuğyan'ın son paylaşımı dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

26 Eylül'de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Güllü'nün kızı ve oğluyla ilgili ortaya atılan iddialar soruşturmanın seyrini değiştiriyor.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, daha önce annesinin ölmesini istediği mesajları gönderdiği yakın arkadaşı Bircan Dülger ile konuşmasının dava dosyasına girdiği öğrenildi.

Son olarak Tuğyan'ın arkadaşıyla yaptığı telefon konuşmasındaki ses kayıtları da ortaya çıktı.

Söz konusu ses kayıtlarında Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya "Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala" dediği öne sürüldü.

'BİRİ HARİÇ HEPSİ SABIKALI'

Tüm bu iddiaların ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Tuğyan'ın yaptığı paylaşımda, "Tanıklarının bir tanesi hariç hepsi sabıkalı, hepsi senin kontrolünde, (menfaatler…). Devran dönerse ‘Bizi yönlendirdi.’ derlerse, alsana yargıyı etkilemekten organize suç şebekesi… Demedi deme. Başkent Hukuk Bürosu bazen 22 kişi, bazen 20 kişiler; ‘Davalarınıza bedava bakacak.’ diyorsun. Saadete gel: sadece il dışı olmak üzere farklı büro adresleri olan üç avukat; kalan 19 avukat nerede? Atma be Recep, din kardeşiyiz. Uykuların kaçsın, turpun büyüğü heybedе… Yakında vizyonda.” ifadelerini kullandığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Güllü
