Ünlü rapçi Massaka yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi.

BARIŞ BOYUN DOSYASINDAN SERBEST BIRAKILIP YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANDI!

Pendik'te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Barış Boyun' dosyasından serbest bırakıldı.

Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ., Youtube'daki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

(DHA)