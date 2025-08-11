MAGAZİN

Ünlü rapçi Norm Ender deprem tedbirsizliğine çok kızdı! 'İnanan ayet, inanmayan masal desin...'

Dün akşam saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. Depremde 68 mahallede 16 binanın yıkıldığı öğrenildi. Yaşanan yıkımların ardından Ünlü rapçi Norm Ender kendini tutamadı ve deprem tedbirsizliğine karşı sert çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Dün akşam saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya ve Tekirdağ'da da hissedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sındırgı'da 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu, içinde yaşam olan 4 binadan kişilerin sağ salim dışarı çıktıklarını bildirdi.

Yaşanan korku dolu anlara Norm Ender tepki gösterdi. Ünlü rapçi sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

'Allah tufan geliyor dedi Nuh'a, dua et demedi sağlam bir gemi yap dedi. İnanan ayet, inanmayan masal desin ama gerçeğimiz bilimdir. Allah'ın emridir. Japonlar doğanın gerçeği diye uyguluyor, sen Allah'ın emri olmasına rağmen... Yıl 2025 toprağa sakinlik ver diye dua etmek... peki' ifadelerini kullandı.'

Anahtar Kelimeler:
Norm Ender
