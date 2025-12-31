Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! Hastaneye kaldırıldı

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde kaza yaptı.
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, aracıyla trafikte seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı.
Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
