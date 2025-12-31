MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! Hastaneye kaldırıldı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde kaza yaptı.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! Hastaneye kaldırıldı 1

Ünlü sanatçı Cahit Berkay, aracıyla trafikte seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! Hastaneye kaldırıldı 2

Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! Hastaneye kaldırıldı 3

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ünlü sanatçı Cahit Berkay kullandığı araçla restorana daldı! Hastaneye kaldırıldı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu... Kasım Garipoğlu, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konulduSON DAKİKA | Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu... Kasım Garipoğlu, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın tüm mal varlıklarına el konuldu
O Ses Türkiye'te damga vurdu! Performansı tam not aldıO Ses Türkiye'te damga vurdu! Performansı tam not aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.